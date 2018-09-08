ترامب "مخترق" من داخل البيت الأبيض

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من وزير العدل، جيف سيشنز، بفتح تحقيق في المقال الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز وندد فيه كاتبه بشكل فاضح بطريقة حكم ترامب.

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وصرح ترامب للصحفيين من متن الطائرة الرئاسية "اير فورس وان"، بأن على الوزير سيشنز أن يحقق لمعرفة "من هو كاتب هذا المقال، لأنني أعتقد بالفعل أن المسألة تتعلق بالأمن القومي".

واعتبر الرئيس الأمريكي أنه من أجل مصلحة الأمن القومي يجب على الصحيفة أن تكشف "فورا" عن اسم كاتب المقال، الذي وصفه ترامب بـ"الجبان".

وكان عنوان المقال "أنا جزء من المقاومة داخل إدارة ترامب"، قالت الصحيفة أن كاتبه واحد من الأعضاء المهمين في إدارة ترامب.

وشرح كاتب المقال كيف يعمل جاهدا مع آخرين للتصدي من داخل البيت الأبيض "لأسوأ شطحات" رئيس البلاد الذي قدراته القيادية "وضيعة" و"متهورة" و"غير فعالة".

المصدر: "أ ف ب"