فرنسا: قمر اصطناعي روسي "ذو آذان كبيرة" يتجسس علينا

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، اليوم الأحد، إن قمرا اصطناعيا روسيا حاول العام الماضي التجسس على قمر اصطناعي فرنسي-إيطالي للاتصالات العسكرية الآمنة.

وأضافت بارلي في كلمة ألقتها أثناء زيارتها المركز الوطني الفرنسي للأبحاث الفضائية في تولوز، إن "قمرا اصطناعيا اقترب بشكل كبير جدا من القمر الاصطناعي أثينا-فيدوس خلال دورانه حول الكرة الأرضية.. اقترب بشكل كبير جدا ما دفعنا للاعتقاد بأنها محاولة لالتقاط اتصالاتنا".

وتابعت الوزيرة الفرنسية قائلة: "محاولة التنصت على الجيران ليست عملا غير ودي فحسب. هذا يسمى عملية تجسس، هذا القمر الاصطناعي ذو الآذان الكبيرة اسمه لوش-أوليمب، إنه قمر اصطناعي روسي معروف... لقد رصدنا وصوله واتخذنا الإجراءات المفروضة. نحن نراقبه عن كثب، وقد لاحظنا أنه واصل عمله في الأشهر اللاحقة مع أهداف أخرى"، متسائلة "لكن ما الذي يضمن بأنه لن يعاود الاقتراب من أحد أقمارنا الاصطناعية؟".

المصدر: "أ.ف.ب"