روحاني يفضح سياسة البيت الأبيض المزدوجة في التعامل مع إيران

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن واشنطن ترسل "دائما" ممثليها لبدء محادثات مع طهران، وذلك رغم تصريحاتها المستمرة المعادية لإيران.

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ونقل الموقع الرسمي للرئيس الإيراني عن تصريح أدلى به أثناء خطابه أمام مسؤولي الدولة في إيران، قول روحاني: "من جهة تنظم إدارة البيت الأبيض مؤامرات ضد الشعب الإيراني، ومن جهة ثانية ترسل دائما ممثليها لإجراء محادثات معنا".

ولم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق احتمال لقاء نظيره الإيراني حسن روحاني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستجري في نيويورك في النصف الثاني من سبتمبر الجاري. وأكد أنه سيكون "متاحا دائما (للحديث مع إيران)".

وكان الرئيس ترامب أعلن في الـ8 من مايو الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران واستئناف كل العقوبات السابقة ضد إيران، بما في ذلك العقوبات ضد الأطراف الثالثة التي تتعاون مع إيران.

المصدر: نوفوستي