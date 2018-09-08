15 قتيلا و25 جريحا بحادث اصطدام حافلة بشاحنة في أفغانستان

أسفر حادث اصطدام حافلة بشاحنة صباح اليوم السبت في ولاية قندهار الأفغانية، عن مقتل 15 شخصا وجرح 25 آخرين، وفقا لما نقلته قناة TOLOnews المحلية عن مكتب حاكم الولاية.

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وذكر الممثل الرسمي للحاكم، عزيز أحمد عزيز، أن الحادث وقع في منطقة زهاري حوالي الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (4.30 بتوقيت مكّة المكرمة) ووفقا له، هناك من بين القتلى نساء وأطفال، والعديد من الجرحى في حالة حرجة.

وتتزايد حوادث الطرق في أفغانستان، وتحدث في كثير من الأحيان، كقاعدة عامة، بسبب تجاوز الحد الأقصى للسرعة، والأخطاء في القيادة وسوء حالة الطرقات ووعورة بعضها.

المصدر: نوفوستي