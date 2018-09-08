ترامب يستهزئ من انتقادات أوباما له

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن النوم داهمه أثناء استماعه لانتقاد سلفه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما له.

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وقال ترامب في خطاب ألقاه أمام أنصاره في مدينة فارغو بولاية داكوتا الشمالية: "ألقى الرئيس (السابق) أوباما كلمة اليوم. وبدأت مشاهدتها حقا، لكن النوم داهمني لسوء الحظ"، في إشارة منه إلى الملل من سماع مثل هذه الخطب.

وألقى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أمس الجمعة كلمة في مسيرة ما قبل الانتخابات التكميلية للكونغرس في ولاية ألينوي الأمريكية انتقد فيها بشدة سياسة الرئيس ترامب. وقال أوباما إن ترامب يستخدم "مخاوف وغضب" الأمريكيين لصالحه، الأمر الذي يؤدي إلى بث الفرقة في المجتمع.

المصدر: نوفوستي