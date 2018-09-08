إيلون ماسك قد يحرم من مزايا أمنية بسبب "الماريخوانا"

تحقق القوات الجوية الأمريكية في سلوك الملياردير الأمريكي المشهور، مؤسس شركة "تيسلا" إيلون ماسك، بعد تدخينه لفافة يعتقد أنها تحتوي على الماريخوانا أثناء بث مباشر على الإنترنت.

وأفادت بعض وسائل الإعلام بأن القوات الجوية الأمريكية، بطلب من البنتاغون، قررت حرمان ماسك، الذي تقوم شركته "SpaceX" بإطلاق السفن الفضائية، من حق "الدخول السري" لمواقعها.

وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت في وقت سابق بأن مؤسس شركتي "Tesla" و"SpaceX"، إيلون ماسك، قام أمس الجمعة بتدخين الماريخوانا خلال مقابلة مباشرة بثت في قناة "Youtube" أجراها معه الفنان الكوميدي جو روغان.

المصدر: نوفوستي