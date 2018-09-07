ظريف: ترامب يدمر ثقة العالم ببلاده ونحن ننجز التسوية في سوريا

اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقوض بأفعاله الثقة الدولية بالولايات المتحدة، في حين تتقدم روسيا وإيران وتركيا نحو حل الأزمة السورية.

وغرد ظريف في حسابه على "تويتر" اليوم الجمعة: "في الوقت الذي يدمر فيه دونالد ترامب الثقة بالولايات المتحدة ويهين حلفاءه بـ"ألعاب صبيانية"، يسعدنا اتخاذ خطوة أخرى مع القوى المسؤولة، في اجتماع طهران اليوم، من أجل المضي قدما في طريق الوصول إلى حل سياسي في سوريا".

وشدد ظريف على أن الدول الضامنة الثلاث للهدنة في سوريا اتفقت على "مواصلة العمل على اجتثاث الوجود الإرهابي وتفادي المعاناة الإنسانية في إدلب".

As @realDonaldTrump destroys US credibility & humiliates his 'allies' with "little games", we're delighted to engage with responsible powers today in Tehran to further move towards political solution in #Syria. Agreed to work to end terrorism & avoid human suffering in #Idlib. pic.twitter.com/9qvV7hZCtn — Javad Zarif (@JZarif) 7 сентября 2018 г.

المصدر: RT