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ظريف: ترامب يدمر ثقة العالم ببلاده ونحن ننجز التسوية في سوريا

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ظريف: ترامب يدمر ثقة العالم ببلاده ونحن ننجز التسوية في سوريا
Reuters
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقوض بأفعاله الثقة الدولية بالولايات المتحدة، في حين تتقدم روسيا وإيران وتركيا نحو حل الأزمة السورية.

وغرد ظريف في حسابه على "تويتر" اليوم الجمعة: "في الوقت الذي يدمر فيه دونالد ترامب الثقة بالولايات المتحدة ويهين حلفاءه بـ"ألعاب صبيانية"، يسعدنا اتخاذ خطوة أخرى مع القوى المسؤولة، في اجتماع طهران اليوم، من أجل المضي قدما في طريق الوصول إلى حل سياسي في سوريا".

وشدد ظريف على أن الدول الضامنة الثلاث للهدنة في سوريا اتفقت على "مواصلة العمل على اجتثاث الوجود الإرهابي وتفادي المعاناة الإنسانية في إدلب".

المصدر: RT

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