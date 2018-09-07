روسي سلمته جورجيا للولايات المتحدة يواجه 92 عاما من السجن

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الجمعة، أن جورجيا سلمت للولايات المتحدة مواطنا روسيا تشتبه واشنطن بضلوعه في جرائم القرصنة الإلكترونية.

وجاء في بيان صدر عن الخدمة السرية (التي من صلاحياتها حماية رئيس الدولة وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين) اليوم الجمعة، أن الروسي المدعو أندريه تيورين تم توقيفه على الأراضي الجورجية بطلب من واشنطن وتسليمه إلى الولايات المتحدة.

إقرأ المزيد

وبحسب البيان فمن بين الاتهامات التي سيتم توجيهها إلى تيورين، خرق حواسيب تابعة لمؤسسات مالية ومكاتب سمسرة ووسائل إعلام متخصصة في نشر أنباء مالية.

وذكر البيان أن العقوبة القصوى التي يواجهها المواطن الروسي هي السجن 92 عاما.

المصدر: تاس