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ترامب يتوقع تلقي رسالة "إيجابية" من زعيم كوريا الشمالية قريبا

أخبار العالم

ترامب يتوقع تلقي رسالة
Reuters Kevin Lamarque
دونالد ترامب يتحدث مع الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه يتوقع وصول رسالة شخصية من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قريبا.

وفي تصريح أدلى به للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، أشار ترامب إلى أنه يتوقع أيضا أن رسالة كيم ستكون إيجابية.

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وأشاد الرئيس الأمريكي بتصريحات الزعيم الكوري الشمالي التي وصف فيها ترامب بصورة إيجابية، وقوله إنه يتطلع إلى نزع ترسانة بلاده النووية قبل انتهاء ولاية ترامب.

وتبادل الزعيمان الرسائل فيما تفاوضا بشأن برنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية. وشكر ترامب، يوم الخميس، كيم في تغريدة على تويتر لتعبيره عن "ثقة لا تهتز" في الرئيس الأمريكي".

وكشفت "أسوشيتد برس" أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سيسلم ترامب رسالة من كيم خلال الأيام القليلة القادمة، وأن رسالة كيم تسلمها مسؤولون في كوريا الجنوبية التقوا الزعيم الكوري الشمالي خلال هذا الأسبوع.

المصدر: رويترز + إنترفاكس

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