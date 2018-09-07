خامنئي لبوتين: بإمكان إيران وروسيا العمل معا لردع أمريكا

أعلن المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي أنه بإمكان إيران وروسيا العمل معا على ردع الولايات المتحدة.

وقال خامنئي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران، اليوم الجمعة، إن "إحدى المسائل التي يمكن للطرفين التعاون حولها هي ردع أمريكا، لأنها خطر على البشرية وهناك إمكانية لردعها".

وأشار خامنئي إلى أن "التعاون بين إيران وروسيا في سوريا كان نموذجا جيدا على التعاون الثنائي بين البلدين وتجربة ممتازة، تعكس التوافق الحقيقي".

وأضاف أن الولايات المتحدة منيت بالهزيمة في سوريا ولم تحقق أهدافها هناك، مشيرا إلى أن ذلك أصبح نموذجا جيدا على ردع واشنطن. وقال إن "الأمريكيين كانوا يريدون استغلال الوضع في الدول العربية في تلك الفترة، للتعويض عن الضربة التي تلقوها في مصر وتونس من خلال إسقاط الحكومة السورية التي تدعم المقاومة، لكنهم منيوا بهزيمة مطلقة الآن".

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وأكد المرشد الإيراني على ضرورة توسيع التعاون الثنائي بين طهران وموسكو، معبرا عن أمله بأن تأتي القمة الثلاثية الروسية – الإيرانية – التركية بنتائج إيجابية.

وجدير بالذكر أن لقاء بوتين مع المرشد الإيراني عقد في أعقاب مشاركة الرئيس الروسي في القمة الثلاثية مع نظيريه الإيراني حسن روحاني والتركي رجب طيب أردوغان، والتي نوقش خلالها الوضع في محافظة إدلب السورية.

المصدر: RT