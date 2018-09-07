ميركل تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز سيادته

دعت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة عمله في تعزيز سيادته كي يستطيع حل مشكلاته بنفسه.

وعشية لقائها مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في مدينة مارسيليا الفرنسية، قالت ميركل للصحفيين: "إنني متفائلة وأعتقد أن بإمكاننا التقدم معا من أجل أوروبا لتعتمد على نفسها ويكون في مقدورها حل مشكلاتها لوحدهاا". وأضافت: "أود أن أقول بصفتي مستشارة ألمانية إنني كثيرا ما شعرت بفرح، خلال الأسابيع الأخيرة، لأننا نملك عملة مشتركة وسياسة مشتركة. وهذا يجعلنا أقوى وعلينا أن نعمل على تعزيز سيادتنا هذه".

وذكرت ميركل أن محادثاتها مع ماكرون ستتركز على موضوع انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، متمنية أن تبقى لندن "شريكا وثيقا" للاتحاد في المستقبل. وأضافت أيضا أنها ستتناول موضوع تطوير "اتحاد دفاعي" أوروبي في ضوء "عديد من التحديات السياسية الخارجية".

المصدر: تاس