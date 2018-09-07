أردوغان يجتمع مع خامنئي في طهران

التقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، في طهران، وفقا لما أفادت به وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، دون ورود تفاصيل عن اللقاء.

من جهته، قال الموقع الإلكتروني الرسمي لخامنئي إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتمع بالزعيم الإيراني في طهران يوم الجمعة بعد قمة ثلاثية بشأن سوريا .

وفي وقت سابق من اليوم، شارك أردوغان في قمة روسية تركية إيرانية حول الوضع في سوريا، عقدت في العاصمة الإيرانية، وذلك بعد إجرائه لقاءين ثنائيين مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني.

واتفقت موسكو وطهران وأنقرة على مواصلة جهودها لحماية المدنيين وتحسين الوضع الإنساني في سوريا، إضافة إلى اتفاقها على تسهيل العملية الدستورية في البلاد بهدف اعتماد دستور سوري جديد في أسرع وقت ممكن.

كما اتفق الزعماء على عقد قمة قادمة للدول الثلاث في روسيا.

وتعد روسيا وتركيا وإيران الدول الضامنة لـ"عملية أستانا" الخاصة بالتسوية في سوريا

المصدر: وكالات