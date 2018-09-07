تركيا وهولندا تتبادلان تعيين السفراء

أعلنت تركيا وهولندا، اليوم الجمعة، تعيين سفرائهما بشكل متبادل لدى البلدين، بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه حيال تطبيع العلاقات، في يوليو الماضي.

إقرأ المزيد

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان صدر اليوم الجمعة، إنه تم الإعلان عن السفيرين المعينين بشكل متبادل بين تركيا وهولندا، بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه حيال تطبيع العلاقات.

وكشف البيان، أنه تم تعيين شعبان ديشلي، سفيرا لتركيا لدى لاهاي، بعد مصادقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح أن الزيارة الرسمية المزمعة لوزير الخارجية الهولندي، إلى تركيا في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، ستشكل الخطوة التالية في تطبيع العلاقات.

وأعرب البيان عن أمله، في أن تنعكس هذه التطورات الطيبة، بشكل إيجابي على العلاقات مع هولندا.

بهذا الصدد، عينت الحكومة الهولندية، ماريان دي كواستينيت سفيرة لدى أنقرة، بعد أن كانت تتولى منصب ممثل هولندا الدائم، لدى حلف الأطلسي.

وفي 20 يوليو الماضي، أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في تصريحات للأناضول، أن بلاده وهولندا قررتا تطبيع العلاقات بينهما، مضيفا أن وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، أرسل له رسالة، أكد فيها رغبته في تطبيع العلاقات بين البلدين، وتبع ذلك اتصال هاتفي بينهما، تم من خلاله الاتفاق على الخطوات التي ستتخذ للتطبيع.

يذكر أن الحكومة الهولندية قامت في 11 مارس 2017، بإلغاء إذن هبوط الطائرة التي كانت تقل جاويش أوغلو، لإلقاء خطاب أمام المواطنين الأتراك في هولندا، قبيل الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا، ومنعت وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركية في تلك الفترة فاطمة بتول صايان قايا، من دخول القنصلية التركية في روتردام، وألقت الشرطة القبض على حراسها، وتم إجبارها على العودة إلى ألمانيا بمرافقة الشرطة.

وفي أعقاب ذلك، طلبت تركيا من السفير الهولندي لديها، الذي كان خارج البلاد عدم العودة، وخفضت الدولتان تمثيلهما الدبلوماسي، منذ ذلك الحين إلى مستوى القائم بالأعمال.

المصدر: "الأناضول"