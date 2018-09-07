كندا تعتذر لليهود على خلفية حادثة وقعت قبل نحو 80 عاما

اعتذر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لليهود، بسبب رفض بلاده استقبال 907 لاجئين يهود، فروا من النازية عام 1939.

وكتب ترودو في منشور على فيسبوك، أن 907 لاجئين يهود، جاءوا على متن سفينة إلى كندا عام 1939 هربا من النظام النازي في ألمانيا، إلا أنه تم رفض استقبالهم، مشيرا إلى أن هذه الحادثة وقعت بسبب "سياسات ذلك الزمان".

وأوضح رئيس الوزراء الكندي في منشوره، أن 254 من أصل الـ 907 لاجئين لقوا مصرعهم في ألمانيا، واصفا رفض استقبالهم من قبل كندا بـ"الفشل الأخلاقي التام".

وأضاف: "بالطبع هذا الاعتذار لن يعيد الضحايا، لكننا عازمون على فعل ما بوسعنا لتصحيح هذا الخطأ".

يشار إلى أن نحو نصف ركاب السفينة تم استقبالهم من قبل بريطانيا وهولندا وفرنسا وبلجيكا، فيما أعيد البقية إلى ألمانيا، حيث لقي 254 منهم مصرعهم في معسكرات الاعتقال النازية.

المصدر: وكالات