الرجل الواقف وراء ترامب!

أثارت تعابير وجه أحد الأشخاص الموجودين في صفوف جمهور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، أثناء تجمع حاشد في بيلنغز بمونتانا انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي الوقت الذي كان يلقي فيه ترامب كلمته بحماس، ظهر خلفه شاب غامض لفت الانتباه بتعابير وجهه غير المفهومة، حيث بدى عليه التركيز التام مع تفاصيل الخطاب، إلا أن بعض الأفكار ربما لم ترق له أو استغربها، فكان شكله مضحكا.

وبعد فترة وجيزة، انتبه غالبا أعوان ترامب للشاب، فاتجهت نحوه امرأة وهمست في أذنه بضع كلمات، لينسحب الشاب بهدوء من وراء الرئيس وتحل هي مكانه.

وتتسم تجمعات حملات ترامب بالتفاعلات الصاخبة بين المؤيدين وترامب نفسه، وأحيانا المحتجين.

"We were low and we were headed down. We freed up this country with the regulations, and the tax cuts. We freed up our country and it's great to watch." pic.twitter.com/o1Z3jVdo05 — David Choi (@choibboy) 7 septembre 2018

المصدر: Business insider