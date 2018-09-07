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الرجل الواقف وراء ترامب!

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الرجل الواقف وراء ترامب!الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أثارت تعابير وجه أحد الأشخاص الموجودين في صفوف جمهور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، أثناء تجمع حاشد في بيلنغز بمونتانا انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي الوقت الذي كان يلقي فيه ترامب كلمته بحماس، ظهر خلفه شاب غامض لفت الانتباه بتعابير وجهه غير المفهومة، حيث بدى عليه التركيز التام مع تفاصيل الخطاب، إلا أن بعض الأفكار ربما لم ترق له أو استغربها، فكان شكله مضحكا.

وبعد فترة وجيزة، انتبه غالبا أعوان ترامب للشاب، فاتجهت نحوه امرأة وهمست في أذنه بضع كلمات، لينسحب الشاب بهدوء من وراء الرئيس وتحل هي مكانه.

وتتسم تجمعات حملات ترامب بالتفاعلات الصاخبة بين المؤيدين وترامب نفسه، وأحيانا المحتجين.

المصدر: Business insider

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