ترامب يشكل قلقا رئيسيا لدى الألمان

أظهر استطلاع للرأي حول المخاوف الكبرى التي تتملك الشعب الألماني، أن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هي أكبر مصدر قلق لدى الألمان.

إقرأ المزيد

وذكر 69 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع السنوي، الذي تجريه شركة تأمين ألمانية، أن سياسات ترامب تتصدر عوامل الخوف لدى الشعب الألماني، بعد أن كان الإرهاب يحتل الصدارة العام الماضي.

وقالت مديرة أحد معاهد الاستطلاع، بريجيت رومستدت، إن "أكثر من ثلث الألمان لديهم مخاوف هائلة بأن سياسات دونالد ترامب تجعل العالم أكثر خطورة".

أما مصدر القلق الثاني لدى الألمان فكانت الهجرة الجماعية (سماها 63 بالمئة)، يليها في المركز الثالث التوترات الاجتماعية الناتجة عن هذه الهجرة (أيضا بـ63 بالمئة)، وفق الاستطلاع الذي شمل كل المناطق الألمانية.

وكانت نسبة القلق من تأثير مليون مهاجر ولاجىء تدفقوا إلى ألمانيا في السنوات الأخيرة، أكثر في ألمانيا الشرقية الشيوعية سابقا وفي الجنوب المحافظ مما هي في بقية المناطق الألمانية.

ويجرى مركز "انفوسنتر" التابع لشركة التأمين "آر+في" الاستطلاع حول "مخاوف الشعب الألماني" سنويا منذ نحو ربع قرن، حيث يجري سؤال المشاركين حول أكثر ما يخيفهم في قضايا السياسة والاقتصاد والبيئة والأمور الشخصية.

المصدر: أ ف ب