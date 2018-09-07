أردوغان: واشنطن خصصت لـ"غولن" أرض مساحتها 400 دونم

نقلت وسائل إعلام تركية عن الرئيس رجب طيب أردوغان، أن منظمة "غولن" تحصل من الولايات المتحدة عبر المدارس الخاصة على مبلغ مالي بين 800 – 650 مليون دولار.

وذُكر أن أردوغان كشف أيضا خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في بنين بالقارة الإفريقية، أن الولايات المتحدة خصصت لفتح الله غولن 400 دونم من الأراضي، وهو يدير جميع منظماته منها.

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وأعرب الرئيس التركي عن اعتقاده بأن بلاده ستحصل قريبا على نتائج بشأن تصفية نشاطات منظمة "غولن" في بنين.

وشدد أردوعان من جهة أخرى، على أن القارة الإفريقية مهمة لبلاده "ويوجد لنا فيها حاليا 41 سفارة بعد أن كانت 12، ونهدف لفتح سفارات مستقلة في جميع الدول الإفريقية البالغ عددها 45".

المصدر: تركيا بالعربي