انطلاق أعمال قمة طهران الثلاثية حول سوريا

انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران اليوم الجمعة أعمال القمة الثلاثية بين الرؤساء الروسي، فلاديمير بوتين، والإيراني، حسن روحاني، والتركي، رجب طيب أردوغان، حول ملف الأزمة السورية.

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- أردوغان: تركيا لن تسمح بوجود الإرهابيين قرب حدودها وستفعل كل ما يلزم للقضاء على التهديدات لأمنها

- أردوغان: يجب إبعاد العناصر التي تثير قلق روسيا من إدلب ويمكن إدارة المحافظة من قبل المعارضة المعتدلة

- أردوغان: إدلب تمثل مسألة هامة لأمن تركيا ولا يمكن إبقاء المحافظة تحت رحمة الأسد

- أردوغان: يجب تسوية الوضع في إدلب حتى يمكن الحديث عن الانتصار

- بوتين: الإرهابيون في سوريا يتمركزون في محافظة إدلب ويعدون استفزازا كيميائيا

- بوتين: الحلول التي تم التوصل إليها في القمتين السابقتين أتاحت تحقيق تقدم في العملية السياسية بسوريا

- روحاني: مسألة الوجود الإيراني في سوريا مرتبطة بموقف السلطات السورية

- روحاني: الوجود الأمريكي في سوريا غير قانوني ولا نتوقع من واشنطن أي دور إيجابي في مكافحة الإرهاب

- روحاني: نعتبر التعاون مع السلطات السورية الشرعية الوسيلة الأكثر فعالية لمكافحة الإرهاب في البلاد

يتبع....