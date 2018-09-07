وزير الدفاع الأمريكي في زيارة مفاجئة لأفغانستان

وصل وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، اليوم الجمعة، إلى كابل في زيارة مفاجئة يلتقي خلالها الرئيس الأفغاني أشرف غني، والقائد الجديد للقوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي هناك.

وتأتي زيارة ماتيس الثانية هذه إلى أفغانستان خلال أشهر، في وقت حاسم يمر به النزاع المسلح المستمر في هذه البلاد منذ 17 عاما.

ولم تحرز القوات الأفغانية المدعومة من 14 ألف عسكري أمريكي ينتشرون على الأراضي الأفغانية، ويشكلون الجزء الأساسي من قوات الحلف الأطلسي لدعم وتأهيل قوات الأمن الأفغانية، لم تحرز تقدما ضد طالبان، أكبر حركة متمردة في أفغانستان، بينما تتضاعف الجهود الدبلوماسية لإجراء محادثات سلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.

وتوصل لقاء تفاوضي جرى في يونيو الماضي بين مسؤولين أمريكيين وممثلين عن طالبان في قطر إلى وقف مؤقت لإطلاق النار.

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وعلقت آمال كبيرة على أن تنهي تلك المفاوضات المعارك الدائرة في أفغانستان، إلا أن هذه الآمال تبددت بعد سلسلة من الهجمات التي شنتها في الآونة الأخيرة حركة طالبان وتنظيم "داعش" وأسفرت عن سقوط مئات القتلى من أفراد قوات الأمن والمدنيين.

المصدر: أ.ف.ب