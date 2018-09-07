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رسالة من بوتين إلى كيم جونغ أون تنقلها رئيسة مجلس الاتحاد الروسي

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رسالة من بوتين إلى كيم جونغ أون تنقلها رئيسة مجلس الاتحاد الروسي
Sputnik Evgeny Biyatov
رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو
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تتوجه رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، الجمعة، إلى بيونغ يانغ، في زيارة رسمية، تنقل خلالها رسالة من الرئيس فلاديمير بوتين، للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن ماتفيينكو قولها، إن الرئيس بوتين كلفها بإيصال رسالة إلى الزعيم الكوري كيم جونغ أون.

وأضافت رئيسة مجلس الاتحاد (المجلس الأعلى للبرلمان الروسي) أنها ستجري والوفد المرافق لها سلسلة لقاءات مع الزملاء في برلمان كوريا الشمالية، ومع عدد من المسؤولين في الحكومة هناك.

المصدر: نوفوستي

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