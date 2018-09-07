ترامب يصف اجتماعه مع بوتين في هلسنكي بأنه أحد أفضل اللقاءات في حياته

اعتبر رئيس أمريكا، دونالد ترامب، أن اللقاء الذي جمعه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بهلسنكي في يوليو الماضي، كان من أفضل اللقاءات في حياته، وذلك رغم كثرة انتقاده على هذه القمة.

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وقال ترامب في تجمع حاشد في بيلينجس في مونتانا، يوم الجمعة:" كان الأمر مشوقًا للغاية، فعندما كنت أتفاوض مع كوريا الشمالية، قالوا إنه أمر صعب جدًا، إنه صعب جدًا".

وأضاف أمام أنصاره في مونتانا: "كان أحد أفضل اجتماعاتي مع فلاديمير بوتين بشكل عام.. لقد كان لطيفًا جدًا، رغم أنهم (خصوم ترامب) أرادوا أن أخوض معه مباراة في الملاكمة".

وعقد الرئيسان ترامب وبوتين في هلسنكي يوم 16 يوليو الماضي، أول محادثات واسعة النطاق بين رئيسي الولايات المتحدة وروسيا. وقد ناقش زعيما الدولتين لأول مرة وعلى مدى أكثر من ساعتين المواضيع الدولية الراهنة والعلاقات الثنائية، وبعد ذلك تناول الوفدان وجبة الغداء بشكل موسع ثم أجاب الرئيسان على أسئلة الصحفيين.

بعد الاجتماع، أعلن بوتين وترامب عن اهتمامهما بتحسين العلاقات بين البلدين، لكن الخارجية الأمريكية قامت بعد ذلك بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا بذريعة تسميم العميل السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.

المصدر: نوفوستي