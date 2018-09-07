ترامب بدأ يفقد الأمل: هذا أصعب اتفاق!

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن التوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين مهمة صعبة، وذلك بعد أن كان في الماضي أكثر تفاؤلا.

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وقال ترامب، أمس الخميس، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع عدد من الحاخامات بمناسبة احتفالات رأس السنة اليهودية: "طوال حياتي، كنت أسمع أن هذا أصعب اتفاق، وقد بدأت أعتقد أنه قد يكون كذلك".

وأشار إلى أن صهره ومستشاره جاريد كوشنير والسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان يعملان بجد، مكررا اقتناعه بأنه سينجح في هذا الملف الذي فشل فيه جميع أسلافه.

وقال ترامب "لقد حققنا تقدما"، وذلك في وقت تستمر القطيعة بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة، ولم يتم تحديد أي موعد لتقديم عرض محتمل لخطة سلام.

وألغى الرئيس الأمريكي في نهاية أغسطس أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

المصدر: أ ف ب