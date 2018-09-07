مقاتلات أمريكية تعترض قاذفات روسية بالقرب من ألاسكا

قامت مقاتلات أمريكية من طراز "F-22" للمرة الثانية خلال العام الجاري باعتراض قاذفات استراتيجية روسية من طراز "تو-95" في منطقة ألاسكا.

ونقل الموقع الإخباري "Washington Free Beacon" عن ممثل القيادة الموحدة للدفاع الجوي والفضائي لشمال أمريكا، مايكل كوتشاريك، قوله إن الحادث وقع في الأول من سبتمبر الجاري.

وأضاف: "رصدت مقاتلات "F-22" أمريكية قاذفتين روسيتين من طراز "تو-95" وقامت بمرافقتهما قبل خروجهما من منطقة الدفاع الجوي الواقعة في خط الاتجاه الغربي لجزر ألوتيان".

وشدد المصدر على أن القاذفتين الروسيتين لم تدخلا الأجواء الكندية أو الأمريكية.

وكانت مقاتلات أمريكية قد قامت باعتراض قاذفات روسية في مايو الماضي.

المصدر: نوفوستي