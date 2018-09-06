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واشنطن ترفض عقوبات على مبرمج وشركة إلكترونية في كوريا الشمالية

أخبار العالم

واشنطن ترفض عقوبات على مبرمج وشركة إلكترونية في كوريا الشمالية
Reuters Brian Snyder
الخزانة الأمريكية
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فرضت الخزانة الأمريكية اليوم عقوبات على مبرمج كوري شمالي وشركة كان يتعاقد معها بتهمة القرصنة الإلكترونية.

وأعلنت الخزانة في بيان لها عن إدراج المبرمج باك جين كيوك وشركة "تشوسون" على قائمة العقوبات لدورهما المزعوم في هجوم "واناكراي" الإلكتروني عام 2017 والهجوم على شركة "سوني" عام 2014.

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وحملت الوزارة المبرمج والشركة المسؤولية عن التورط في الأنشطة الخبيثة والخطيرة التي تنسف الأمن الإلكتروني، وذلك عبر شن هجمات على شبكات وأنظمة إلكترونية خارج حدود بلادهما.

وشددت الوزارة على أن هذه الأنشطة مورست باسم الحكومة أو حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية.

وجاء ذلك على خلفية إعلان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عن رغبته في وضع حد للعداء بين بلاده والولايات المتحدة والتخلص من الترسانة النووية قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المصدر: رويترز

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