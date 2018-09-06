إسرائيل توضح قرارها بشأن إغلاق سفارتها لدى باراغواي

أكد وزير شؤون القدس وحماية البيئة بالحكومة الإسرائيلية، زئيف إلكين، أن إغلاق سفارة إسرائيل لدى باراغواي لا يعني قطع العلاقات معها ويمكنها فتح سفارة في أي مدينة إسرائيلية تختارها.

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وأشار إلكين، في حديث لوكالة "تاس" الروسية، تعليقا على إغلاق السفارة الإسرائيلية لدى باراغواي ردا على قرارها إعادة مقر بعثتها الدبلوماسية في إسرائيل من القدس إلى تل أبيب، إن هذا الإجراء مرتبط بدوافع خاصة بالميزانية.

وأوضح إلكين: "اتخذت إسرائيل قرارا طبيعيا بالنسبة لنا يتمثل بأنه لو لا حديث اليوم عن علاقات خاصة (بين الجانبين)، فلا مبرر من وجهة نظر الميزانية لاستمرار عمل السفارة الإسرائيلية لدى باراغواي".

وتابع: "بسبب دوافع متعلقة بالميزانية لا نفتح سفارات لنا في كل دولة، وهناك كالعادة سفارة في مركز إقليمي واحد تتعامل مع عدة دول في المنطقة بصورة متزامنة".

وشدد إلكين على أن إسرائيل لا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع باراغواي بإغلاقها السفارة في أسونسيون، وقال: "لو اتخذت باراغواي قرارا بالإبقاء على سفارتها لدى إسرائيل، سيكون بإمكانها أن تواصل عملها في أي مكان تختاره".

وسبق أن أعلن وزير خارجية باراغواي، لويس ألبيرتو كاستيليوني، أمس الأربعاء، أن حكومة بلاده اتخذت قرارا بإعادة سفارتها لدى إسرائيل من القدس إلى تل أبيب من أجل الإسهام في الجهود الرامية لإيجاد حل "عادل ومستدام" للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وردا على ذلك، أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بإغلاق سفارة إسرائيل لدى باراغواي، فيما أشار إلى أن قرار هذه الدولة الأمريكية اللاتينية "سيعكر صفو العلاقات بين البلدين".

المصدر: تاس + وكالات