حلفاء بريطانيا يدعمونها في قضية سكريبال

أصدرت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا بيانا مشتركا، أكد فيه حلفاء بريطانيا دعمهم للمملكة المتحدة في قضية تسميم رجل الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال.

وأكدت الدول الأربع في البيان أنها تؤيد الاستنتاجات البريطانية حول أن الاستخبارات الروسية كانت وراء "الهجوم" على سكريبال، وبأن "هذه العملية على الأرجح تمت بعد الموافقة عليها على مستوى حكومي رفيع".

ودعت الدول الموقعة على البيان روسيا إلى "الكشف عن برنامجها الخاص بغاز "نوفيتشوك" بشكل كامل".

وأكدت الدول الخمس "عزمها على التصدي للأنشطة العدائية التي تقوم بها شبكات استخباراتية أجنبية على أراضيها" و"حماية مواطنيها" من "شتى أشكال الأنشطة الخبيثة للدول الأخرى" ضدهم.

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هذا، وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد جددت اتهاماتها لروسيا بالوقوف وراء الهجوم على رجل الاستخبارات الروسي السابق والعميل المزدوج سيرغي سكريبال في بريطانيا، في أعقاب صدور تقرير الشرطة البريطانية الذي جاء فيه أن الشخصين المشتبه بضلوعهما في القضية هما مواطنان روسيان. كما نشرت الشرطة اسميهما وصورا لهما.

يذكر، أن روسيا رفضت مرارا الاتهامات الموجهة إليها بشأن قضية سكريبال، مشيرة إلى أن بريطانيا لم تقدم أي أدلة تدعم ادعاءاتها.

المصدر: رويترز