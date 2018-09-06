تحقيق مع حزب يميني في ألمانيا للاشتباه بنشاط غير دستوري

أعلنت سلطات ولاية تورينغن جنوب شرقي ألمانيا عن فتح تحقيق مع الفرع المحلي لحزب "البديل لألمانيا" اليميني للاشتباه بممارسته أنشطة ذات أهداف غير دستورية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في ولاية تورينغن أن قرار فتح التحقيق تم اتخاذه بعد تصريحات زعيم فرع الحزب في الولاية بيورن هوكيه الذي وصف النصب التذكاري الرئيسي لضحايا محرقة اليهود (الهولوكوست) في البلاد بأنه "نصب العار".

وفي وقت سابق أعلنت سلطات ولايتي ساكسونيا السفلى وبريمن بشمال غربي ألمانيا يوم الاثنين أنها كلفت الأجهزة الأمنية بوضع الفروع المحلية للجناح الشبابي لحزب "البديل لألمانيا" تحت المراقبة للاشتباه بصلتها بالمتطرفين اليمينيين.

وسبق للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن اتهمت "البديل لألمانيا" بالتحريض على التوترات الأثنية على خلفية عملية الطعن في مدينة كيمنتس الشهر الماضي، التي قتل فيها شخص وأصيب آخران بجروح، والتي يشتبه المهاجرون من بلدان مسلمة بتنفيذها.

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وفي أعقاب عملية الطعن شهدت مدينة كيمنتس احتجاجات لمؤيدي القوى اليمينية واشتباكات بين الشرطة والمحتجين.

يذكر، أن حزب "البديل لألمانيا" المعروف بمواقفه المعادية للمهاجرين، حصل على 12.6 بالمئة من الأصوات خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة في سبتمبر 2017، وأصبح أول حزب يميني متطرف يفوز بمقاعد في البرلمان منذ 50 سنة.

المصدر: رويترز