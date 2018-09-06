بالفيديو.. أول تحليق للمروحية التركية "T625" متعددة المهام

نجحت المروحية التركية "T625" متعددة الأغراض، المطورة من قبل شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، اليوم الخميس، في تنفيذ أول تحليق لها.

وأكد رئيس الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، على حسابه في موقع "تويتر"، تنفيذ المروحية تحليقها الأول، وهنأ "الشعب التركي والوطن في تنفيذ أول عملية تحليق للمروحية المطورة بإمكانات محلية خالصة"، معربا عن شكره لمن ساهم في صناعة المروحية.

من جانبها، أفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية بأن المروحية، التي يتم تطويرها بإشراف رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، في إطار برنامجها الخاص بصناعة المروحية، حلقت للمرة الأولى في تمام الساعة 06:00 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأشارت الوكالة، نقلا عن مراسلها الذي حضر هذا الاختبار، إلى أن المروحية حلقت في الجو دون عقبات، ونفذت مناورات في وضعية الطيران.

وأوضحت الوكالة أن المهندسين الأتراك في إطار برنامج صناعة الطائرة المروحية، تمكنوا، بقدراتهم الذاتية، من تصميم هيكل الطائرة، وصناعة النظام الإلكتروني، وتصميم أنظمة النقل والدوران والهبوط، وغيرها من الأنظمة الحساسة في المروحيات.

وقالت إن المهندسين يسعون إلى صناعة طائرة قادرة على الطيران في ارتفاعات شاهقة ليلا ونهارا وفي درجات حرارة مرتفعة.

والهدف من وراء صناعة طائرة تركية ذات قدرات كبيرة، حسب "الأناضول"، هو استخدامها في نقل الشخصيات المهمة، والشحن والإسعاف والإنقاذ البري والبحري.

المصدر: الأناضول