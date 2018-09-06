مناورات عسكرية للهند وأمريكا في 2019

قال مسؤولون، إن الجيشين الأمريكي والهندي، سيجريان مناورات مشتركة واسعة، قبالة السواحل الهندية، العام المقبل، وستكون هذه المناورات الأولى من نوعها.

إقرأ المزيد

وجاء الإعلان، على لسان وزيرة الدفاع الهندية، نيرمالا سيثارامان، اليوم الخميس، في ختام اجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، وضم وزيرة الخارجية الهندية، سوشما سواراج.

وقالت سيثارامان "قررنا للمرة الأولى القيام بتدريبات، لثلاثة أنواع من الأسلحة مع الولايات المتحدة، قبالة السواحل الشرقية للهند في 2019، حيث لم تجر قوات البلدين سابقا، تدريبات مشتركة جوا وبرا وبحرا، في الوقت ذاته.

ووقعت الهند، اتفاقا للأمن ولتوافق الاتصال "كومكاسا" الذي سيمكنهما من تبادل معلومات عسكرية حساسة، بسرعة وبشكل آمن.

ومن المعروف، أن واشنطن لاتوقع مثل هذا النوع من الاتفاقات، إلا مع حلفاء موثوقين، وهي تأمل من هذا الاتفاق، تعزيز علاقاتها العسكرية مع الهند، إلا أن واشنطن قلقة بشأن اتفاق وشيك، تتفاوض عليه الهند مع روسيا، لشراء النظام الصاروخي إس-400.

وتعهد البلدان أيضا بتعزيز التعاون في عمليات مكافحة الإرهاب.

المصدر: أ ف ب