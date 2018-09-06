خامنئي يتهم دولا أجنبية بشن حرب إعلامية لنسف وعي الإيرانيين

اتهم القائد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج العربي بشن حرب دعائية في وسائل الإعلام، بهدف نسف وعي الشعب الإيراني.

وشدد خامنئي، حسب التلفزيون الحكومي الإيراني، اليوم على أن هدف هذه الحرب هو زرع حالة من الغم والتشاؤم بين الإيرانيين تجاه بعضهم البعض وحكومتهم، بالإضافة إلى المبالغة في تقييم التحديات الاقتصادية التي تواجهها إيران لخلق موقف خاطئ لدى الجمهور بهذا الشأن.

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وأشار قائد الثورة الإيرانية، نقلا عن معطيات استخباراتية، إلى أن الوكالات الاستخباراتية الأمريكية والإسرائيلية أنشأت بتمويل من أغنى دول المنطقة مؤسسة خاصة بهذه الحرب وتخطط بكل جدية لـ"عدو المجال الإعلامي وإصابة ذكاء أهالينا".

وجاءت هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العملة الإيرانية الريال انهيارا غير مسبوق نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وإعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على طهران.

ومنذ أواخر العام الماضي، نظمت في مختلف أنحاء البلاد مظاهرات شعبية معارضة احتجاجا على الغلاء والفساد وانخفاض مستوى المعيشة وسياسات الحكومة الداخلية والخارجية.

وفي هذه الظروف، سحب البرلمان الإيراني الثقة من وزير الاقتصاد والمالية مسعود كرباسيان، كما استمع إلى أجوبة رئيس البلاد حسن روحاني عن أهم المسائل المتعلقة بأساليب الحكومة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية.

المصدر: رويترز