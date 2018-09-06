الخارجية الروسية تحذر مواطنيها من احتمال وقوع اشتباكات في مدينة كيمنتس الألمانية

حذرت وزارة الخارجية الروسية مواطنيها من احتمال وقوع اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في مدينة كيمنتس الألمانية، حيث نظّم اليمين المتطرف مظاهرات ضد المهاجرين الأسبوع الماضي.

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وقال مركز إدارة الأزمات في وزارة الخارجية الروسية، في تحذيره الذي نشره على حسابه في تويتر: " يجري في ألمانيا يوم 7 سبتمبر الجاري تنظيم مظاهرة للقوى اليمينية المتطرفة في الساعة 18.30 (بالتوقيت المحلي) في مدينة كيمنتس بالقرب من النصب التذكاري لكارل ماركس، يجب اتباع الإجراءات والإرشادات الأمنية، بسبب وجود إمكانية لوقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات حفظ النظام والقانون".

واندلع صدام في شيمنيتز بجنوب شرقي ألمانيا صباح يوم 26 أغسطس الماضي، حيث قتل الألماني دانييل هيليغ البالغ من العمر 35 عامًا. وبشبهة التورط في جريمة قتله ، تم القبض على مواطن سوري يبلغ من العمر 23 عاما ومواطن عراقي يبلغ من العمر 22 عاما.



في مساء يوم 26 أغسطس الماضي، تجمع مئات الأشخاص في مظاهرة غير منسقة في وسط شيمنيتز، وشارك المتطرفون اليمينيون في المظاهرة، وأطلقوا تهديدات ضد المهاجرين . وفي اليوم التالي، جرت مظاهرتان أخريان في وسط شيمنيتز: مظاهرة مناهضة للفاشية ومظاهرة لحركة برو شيمنيتز، التي تشكلت بعد مقتل دانييل هيليغ لتوحيد الراديكاليين اليمينيين الذين طالبوا بالترحيل الفوري لجميع المهاجرين غير الشرعيين من أراضي ألمانيا.

وفي الأول من سبتمبر خرجت مظاهرة في شيمنيتز بدعوة من مختلف الأحزاب والحركات اليمينية، اشترك فيها حوالي 9500 شخص، وتم خلالها تسجيل ما لا يقل عن 25 عمل غير قانوني، منها على وجه الخصوص، إصابات جسدية ، وأضرار في الممتلكات، ومقاومة ضباط الشرطة، واستخدام رموز المنظمات المحظورة. وتم تسجيل معظم الانتهاكات في وسط المدينة. ونتيجة للمظاهرات، تم اعتقال حوالي 300 شخص.

المصدر: نوفوستي