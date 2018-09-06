جنوب السودان يدين 10 جنود باغتصاب عاملات إغاثة وقتل صحفي

دانت محكمة عسكرية في جنوب السودان 10 جنود باغتصاب موظفات إغاثة وقتل صحفي محلي أثناء معركة بجوبا في يوليو 2016.

وأكد القاضي نايت باريانو ألماس اليوم الخميس على أن: "المحكمة العسكرية دانت المتهمين.. لمسؤوليتهم المباشرة بارتكاب هذه الجرائم"، مشيرا إلى تهم بالاغتصاب والقتل والنهب والتدمير.

وتمت تبرئة جندي آخر بهذه القضية فيما توفي قائد عسكري متهم بتنسيق الاعتداء، أثناء وجوده بالسجن في أكتوبر الماضي، وقال الجيش إنها "وفاة طبيعية".

وارتكبت هذه الجرائم في 11 يوليو 2016 بفندق يقع على بعد بضعة كيلومترات من قاعدة تابعة للأمم المتحدة في جوبا، كانت تشهد معارك عنيفة بين الجيش الموالي للرئيس سلفا كير والمتمردين التابعين لنائبه السابق رياك مشار.

من جهته، قال صاحب الفندق البريطاني مايك وودوارد، في الشهادة التي أدلى بها في بداية المحاكمة، إن: "ما بين 50 و100 جندي مسلح" اقتحموا الفندق حيث كان يقيم حوالي 50 موظفا من منظمات أجنبية.

وأضاف أن: "مجموعة (من الجنود) ذهبت بشكل مباشر إلى الحانة والمطعم، فيما توجه (القسم) الآخر نحو الغرف".

وتحدث وودوارد عن: "اغتصاب جماعي لخمس نساء أجنبيات على الأقل"، وقتل صحفي من جنوب السودان، وإطلاق نار على عامل إغاثة أمريكي، و"ضرب وتعذيب كل شخص كان في المبنى تقريبا".

المصدر: أ ف ب