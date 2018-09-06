أقرباء سكريبال: المخابرات البريطانية لم تتصل بنا

أعلنت فيكتوريا سكريبال، قريبة سيرغي ويوليا سكريبال، اللذين تم تسميمهما في مارس الماضي بمدينة سالزبوري البريطانية، أن الشرطة والمخابرات البريطانية لم تتصل بها.

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وردا على سؤال صحفي حول محاولات الشرطة البريطانية للاتصال بأقرباء سيرغي ويوليا سكريبال في روسيا قالت للصحفيين، اليوم الخميس: "لا، لم يحاولوا (الاتصال)".

وأضافت أنها أبلغت ممثلي السفارة البريطانية في موسكو، أثناء تقديمها طلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى بريطانيا، بنيتها زيارة شرطة سكوتلاند يارد للاطلاع على تفاصيل التحقيق في هذه القضية، الأمر الذي أثار حيرة لديهم، وفق تعبيرها.

كما أشارت إلى نية قريبتها يوليا العودة إلى روسيا بعد شفاء أبيها.

وتابعت: "سألتها (عبر الهاتف) ما هي خططك المستقبلية؟ وقالت لي إن مهمتها الرئيسية هي شفاء أبيها. وبعد شفائه تنوي العودة إلى الوطن... إلى روسيا".

وردا على سؤال حول الحالة الصحية لسيرغي سكريبال أبدت فيكتوريا شكوكها إن كان لا يزال حيا.

وتابعت: "أدرك تماما إذا كان على ما يرام فبإمكانه الاتصال بنا. وفي الوقت ذاته عندما تقول يوليا إن لديها هاتفا محمولا ووسائل اتصال وكاميرات في كل هواتفنا اليوم. إذن صوري وارسلي عبر ماسنجر أو رسالة صغيرة واثبتي أنه على قيد الحياة".

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وأشارت إلى أنها لا تثق بإمكانية حصولها وحصول جدتها وهي أم سيرغي سكريبال (91 عاما) على تأشيرة دخول إلى بريطانيا.

وأضافت: "لن تقدم (بريطانيا) تأشيرة دخول لي ولجدتي. وعندما يسألوني: كيف تفكرون، هل توجد لديكم فرص للوصول إلى بريطانيا؟ يمكنني الإجابة بصراحة: بعد مرور 10 سنوات فقط، عندما تتغير النخبة السياسية كلها في بريطانيا".

وكانت فيكتوريا أفادت سابقا بإجرائها 3 مكالمات هاتفية مع شقيقتها (قريبتها) يوليا، وجرت إحداها في أبريل الماضي، والاثنتان الأخريان في يوليو الماضي. وتمت المكالمة الهاتفية الأخيرة بين الشقيقتين في الـ24 من يوليو الماضي.

وتم العثور على العقيد الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا، وهما في حالة حرجة بمدينة سالزبوري البريطانية في بداية مارس الماضي. وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في البرلمان البريطاني في الـ12 من مارس أنه تم تسميمهما باستخدام مادة كيميائية لشل الأعصاب (A-234) المسماة بـ "نوفيتشوك" المنتجة في روسيا.

من جهتها نفت موسكو كل هذه الاتهامات، مذكرة بأنها دمرت ترسانتها الكيميائية كلها عام 2017 تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأعلنت الشرطة البريطانية أمس الأربعاء جاهزيتها لتوجيه الاتهامات لمواطنين روسيين بالمشاركة في مؤامرة هادفة إلى قتل سيرغي ويوليا سكريبال. ونشرت شرطة سكوتلاند يارد صورا للمشتبه بهما، وقالت إن اسميهما ألكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف.

المصدر: وكالات