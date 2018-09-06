البنتاغون يكشف عن حادثة تحطم بعد أكثر من شهرين على وقوعها!

اعترفت قيادة سلاح الجو الأمريكي بتحطم طائرة أمريكية من دون طيار من طراز "RQ-4 Global Hawk"، قرب السواحل الإسبانية في 26 يونيو.

وتكتم الجيش الأمريكي على فقدان هذه الطائرة، التي يقدر ثمنها بـ 140 مليون دولار، لأكثر من شهرين، إلى أن رُفع حطامها من قاع المتوسط، وتم نقله إلى قاعدة روتا البحرية الواقعة على سواحل إسبانيا الجنوبية، تمهيدا لإرساله إلى الأراضي الأمريكية لمعرفة أسباب التحطم.

إقرأ المزيد

وليست هذه المرة الأولى التي يفقد فيها البنتاغون طائرات "درون"، حيث فقد قبل عام بالضبط مثل هذه الطائرة بعد أن اصطدمت بجبل في ولاية كاليفورنيا، إلا أن الجيش الأمريكي يعترف للمرة الأولى رسميا بفقدان طائرة من دون طيار.

ويستخدم هذا الطراز من طائرات "درون" المخصصة في الاستطلاع الاستراتيجي من ارتفاعات شاهقة، على نطاق واسع في عمليات التجسس، بما في ذلك فوق شرق أوكرانيا، وكذلك في القسم الشمالي من البحر الأسود، حيث تراقب السفن الروسية.

ويستخدم البنتاغون هذه الطائرات أيضا في عمليات الاستطلاع فوق بحر البلطيق، وفي أجواء البحر المتوسط وسوريا.

المصدر: expert.ru