ميركل تناقش مع بوتين وأردوغان الوضع في إدلب
Reuters Kai Pfaffenbach
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أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها ناقشت مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان الوضع في سوريا، وخاصة في محافظة إدلب.
وقالت ميركل في حديثها لقناتي "RTL" و"NTV" الذي تم نشر مقطوعات منه، اليوم الخميس: "يجب علينا ألا نسمح بحدوث كارثة إنسانية في إدلب، وسيكون ذلك مهمة ضرورية".
وأضافت: "لقد ناقشت ذلك مع أردوغان وبوتين".
وعبرت ميركل عن اعتقادها بأن الوضع الذي نشأ في محافظة إدلب صعب بسبب وجود الجماعات المتطرفة هناك.
المصدر: تاس
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