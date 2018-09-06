استراتيجية أمريكا الجديدة لمكافحة الإرهاب: حرب في كل مكان وزمان

أعلنت وزيرة الداخلية الأمريكية، كيرستن نيلسن، أن الإدارة الأمريكية تعد استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب، تجيز ملاحقة الإرهابيين في كل زمان ومكان، دون أي اعتبار للحدود الجغرافية.

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وقالت نيلسن التي كانت تتحدث في جامعة جورج واشنطن: "قريبا جدا سيصدر البيت الأبيض استراتيجية جديدة قوية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ستكون تحذيرا لأعدائنا وتمهد الطريق للتغلب عليهم".

وفقا لها، فإن أعداء الولايات المتحدة ليسوا فقط الإرهابيين، ولكن أيضا المجرمين الذين "يستخدمون نفس البيئة مثل الإرهابيين لإنشاء عصابات خارقة مع شبكات موسعة".

وأشارت الوزيرة إلى أن الحقبة التي كان فيها الإرهابيون والمجرمون يتحكمون في مناطق جغرافية معينة، أصبحت من الماضي، لأن المسألة الآن تتمحور حول كفاح مستمر ضدهم بغض النظر عن موقعهم.

وخلصت نيلسن للقول: "بعد الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001، كانت استراتيجيتنا هي محاربة الأعداء هناك، لذا لم يكن علينا محاربتهم هنا. لكن لسوء الحظ، ليس هذا هو عالم اليوم الذي نعيش فيه حاليا. إن أعداءنا لا يحترمون الحدود، وتهديداتهم لا تقتصر على مناطق جغرافية معينة. تهديدات اليوم موجودة في عالم لا نهاية له. ويجب علينا التصرف بنفس الطريقة".

المصدر: نوفوستي



