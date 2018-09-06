فرار عشرات المهاجرين من مخيمات اللاجئين في إيطاليا

أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني فرار أكثر من 50 من أصل 170 مهاجرا تم إنقاذهم في المتوسط من قبل سفينة خفر السواحل الإيطالية Diciotti، من مراكز لتوزيع اللاجئين في إيطاليا.

وكتب الوزير على صفحته في تويتر، أمس الأربعاء: "إن أكثر من 50 مهاجرا تم إنزالهم من سفينة Diciotti كانوا "يحتاجون بشكل كبير" إلى الحماية والغذاء والمأوى قرروا الفرار وفُقدوا. ويعد ذلك خير دليل على أن ليس كل من يأتي إلى إيطاليا، يفر من الحرب والجوع".

وتم في الـ15 من أغسطس الماضي إنقاذ نحو 170 مهاجرا في البحر المتوسط ونقلهم على متن سفينة Diciotti. وفي بداية الأمر رفضت إيطاليا السماح بدخول السفينة إلى موانئها ثم سمحت بدخولها إلى ميناء قطانية في صقلية، ولم تسمح بإنزال المهاجرين، مصرة على ضرورة توزيعهم فورا بين الدول الأوروبية. وفيما بعد سمحت إيطاليا بإنزال 27 قاصرا و16 بالغا كانوا يحتاجون إلى مساعدات طبية سريعة. وفي الـ26 من أغسطس الماضي غادر كل المهاجرين السفينة.

وكان وزير الداخلية الإيطالي قد حظر في بداية الأمر استقبال سفن المنظمات غير الحكومية التي تقوم بإنقاذ المهاجرين في المتوسط، في الموانئ الإيطالية، ثم حظر إنزال المهاجرين من السفن الأخرى. وبصدد الوضع حول سفينة Diciotti فتحت النيابة العامة الإيطالية تحقيقا في أعمال الوزير.

المصدر: تاس