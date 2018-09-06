المحكمة العليا الهندية تلغي قانون تجريم المثلية الجنسية

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن المحكمة العليا في الهند ألغت قانون تجريم المثلية الجنسية.

ويعد هذا القرار تطورا جديدا في قضية لها أبعادها في هذا البلد، إذ أن المحكمة العليا ذاتها كانت قد أصدرت حكما في ديسمبر 2013 ألغت بموجبه قرارا أصدرته محكمة أدنى منها عام 2009، قضى بعدم تجريم المثلية الجنسية.

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وإثر ذلك، خرجت مظاهرة في العاصمة الهندية نيودلهي، احتجاجا على تجريم المثلية الجنسية، ردد المشاركون فيها شعارات مناهضة لقرار المحكمة العليا.

يذكر أن المادة 377 من القانون الجنائي الهندي، والتي تعود إلى فترة الاستعمار البريطاني للهند في القرن التاسع عشر، تحظر "الجنس المخالف للطبيعة".

المصدر: وكالات