شجار بين سوريين يتطور إلى اعتداءات ضدهم شرق تركيا

ذكر موقع إخباري تركي، أن مشاجرة بين سوريين في مدينة إلازيغ شرق تركيا، خرجت عن السيطرة، وتحولت إلى أعمال عنف حطم خلالها أتراك محلات للسوريين.

ونقل موقع "تركيا بالعربي" عن مصادر خاصة أن المشاجرة التي نشبت بين سوريين خرجت عن السيطرة بعد أن تدخل أحد الأتراك بينهم.

وأوضح المصدر أن الشجار بين مجموعة من السوريين جرى في منطقة صناعية في مدينة إلازيغ لسبب مجهول، تطور بعد أن تدخل أحد الأتراك، وشرع في كيل الشتائم للسوريين، وردا على ذلك انهال هؤلاء عليه بالضرب.

وبعد أن تعرض التركي للضرب، بدأ أتراك آخرون بتحطيم محلات السوريين في المنطقة، وضرب من يصادفونه منهم.

وأشار الموقع الإخباري التركي إلى أن الشرطة هرعت إلى المنطقة، وطلبت المزيد من التعزيزات، وعلى الرغم من ذلك، حسب المصادر، واصل "بعض المتهورين الأتراك في زيادة تأجيج المشكلة من خلال اعتراض طريق السوريين وضربهم".

المصدر: تركيا بالعربي