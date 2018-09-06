رئيس كولومبيا السابق يدعو إلى "غزو" فنزويلا!

في تصريح لافت ومثير، أكد رئيس كولومبيا السابق، السيناتور الحالي، ألفارو أوريبي وجود ضرورة "لغزو" فنزويلا المجاورة لتطبيع الوضع في هذا البلد.

وفيما لم يحدد أوريبي، الذي يعد من أشد المعارضين للحكومة الفنزويلية، أي نوع من الغزو يقصد، واكتفى بالإشارة إلى أن ذلك يجب أن يستند إلى المبادئ التي اقترحها الرئيس الكولومبي الحالي إيفان دوكيه.

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وكان دوكيه الذي خلف أوريبي في رئاسة كولومبيا رسميا الشهر الماضي، قد أعلن أنه ليس من مؤيدي استخدام القوة العسكرية لحل المشكلة الفنزويلية، إلا أنه اقترح شن "هجوم دبلوماسي" على كاراكاس.

وقال أوريبي في اجتماع لمجلس الشيوخ الكولومبي: "أود أن أقول فلنصلي من أجل أن يمضي الاجتياح قدما وفق الشروط التي اقترحها دوكيه، وأن تتوقف المأساة في فنزويلا، وأن يتم التغلب على الديكتاتورية، وأن يبدأ هذا البلد الشقيق في التعافي".

وزعم أوريبي في هذا السياق أن مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول المجاورة في هذه الحالة يعد "عذرا غير مقبول"، وذلك لأن "التزامات جميع الدول يجب أن تسود وفق الميثاق الديمقراطي لبلدان القارة الأمريكية اللاتينية"، حسب تعبيره.

المصدر: نوفوستي