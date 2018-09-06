قتيلان و125 جريحا وعشرات المفقودين بزلزال ضرب شمال اليابان

أعلنت السلطات اليابانية ورجال الإطفاء، اليوم الخميس، عن وقوع قتيلين و125 جريحا بالإضافة إلى 39 مفقودا في زلزال ضرب جزيرة هوكايدو شمالي اليابان الليلة الماضية.

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وقال السكرتير العام للحكومة اليابانية، يوشيهيد سوغا، في مؤتمر صحفي بطوكيو، إن هناك انقطاعا في إمدادات الطاقة الكهربائية على نطاق واسع في الجزيرة، وإن التيار انقطع عن ثلاثة ملايين منزل تركت دون ضوء، وإن الوقت الذي ستستغرقه عملية إصلاح الأعطال غير معروف بسبب انهيار المعدات في محطات توليد الطاقة.

وأكد أن هناك 20 ألف عنصر من فرق الدفاع المدني والشرطة ورجال الإطفاء، مع خمسين مروحية، يشاركون جميعهم في عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة في المناطق المتضررة، ومن المخطط زيادة عددهم إلى 25 ألفا.

وقال القنصل الروسي، رومان كوليسنيك، لوكالة Novosti ، إن القنصلية العامة في سابورو تعمل بشكل عادي، على الرغم من الانقطاع الجزئي في التيار الكهربائي.

وقال القنصل "في هذه الساعة لا نملك نحن ولا حكام هوكايدو معلومات عن إصابة أحد من مواطنينا، وإن بناء القنصلية العامة لم يتضرر، لكن ليست هناك إنارة، ونحن نعتمد على مصدر كهربائي مستقل".

وليلة الأربعاء هزّ زلزال بلغت قوته 6.7 على مقياس ريختر جزيرة هوكايدو الواقعة في شمال اليابان.

وتشير البيانات الجديدة إلى أن مركز الهزة الأرضية كان على بعد 66.9 كيلومتر جنوب شرقي مدينة سابورو بجزيرة هوكايدو، وعلى عمق 39 كيلومترا.

المصدر: نوفوستي