ترامب واثق من فوزه بالرئاسة في انتخابات 2020 رغم التقارير الفاضحة ضدّه

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه واثق من فوزه في انتخابات الرئاسة المقبلة عام 2020، على الرغم من التقارير الصحفية التي تستهدفه، كاشفا لأول مرة عن نيته الترشح لولاية ثانية.

إقرأ المزيد

وقال ترامب في لقاء مع العمد في الولايات المتحدة: "نحن (الإدارة الأمريكية) نقوم بعمل ممتاز، مدى الشعبية يتغير، وأنت تعرف ماذا؟ حتى لا أحد يقترب من إلحاق الهزيمة بي في عام 2020. وكل ذلك بسبب ما نفعله - لقد فعلنا خلال أقل من عامين أكثر مما يمكن أن يتصوره أي شخص".

وصدرت تصريحات ترامب هذه على خلفية تقارير فاضحة عنه وعن إدارته ظهرت في الأيام الأخيرة في الولايات المتحدة. وعلى وجه الخصوص، يصف كتاب جديد لصحفي "واشنطن بوست" المعروف بوب وودوارد بعنوان "الخوف: ترامب في البيت الأبيض" الخلافات المستفحلة داخل البيت الأبيض والمكائد التي يحيكها أعضاء إدارة ترامب لبعضهم البعض.

وبالإضافة إلى ذلك، نشرت صحيفة نيويورك تايمز، يوم الأربعاء، مقالا نسبته إلى مصدر لم تذكر اسمه في الإدارة الأمريكية، تحدث فيه عن محاولات المسؤولين في الإدارة الرئاسية مواجهة ترامب وثنيه لأنهم لا يشاركونه وجهات نظره.

ورد ترامب بتغريدة من كلمة واحدة، الأربعاء، على هذا المقال الذي ينتقده بشدة والذي كتبه مسؤول كبير في إدارته ونشرته صحيفة "نيويورك تايمز" بعدما حجبت اسمه، متسائلا، عمّا إذا كان ما تعرض له هو "خيانة؟".

وتعليقا على هذه المادة، وصف ترامب المقال بأنه "عار حقيقي"، واتهم الصحيفة مرة أخرى باتخاذ موقف متحيز ضدّه، مشيرا إلى أنها، في رأيه ، غطت حملته الانتخابية بشكل خاطئ.

وقال ترامب: "نسب المقال لمجهول، يعني أنها مطبوعة لا معنى لها".

وزاد عدد المقالات النقدية التي تتناول ترامب وإدارته في الفترة الأخيرة، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية في الكونغرس الأمريكي، الذي ستجري في 6 نوفمبر القادم. وفي حال انتصارهم، سيحرم الديمقراطيون بشكل كامل تقريباً الإدارة الأمريكية من فرصة تنفيذ إصلاحات جادة. ويسيطر حاليا الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب على مجلسي الكونغرس.

المصدر: نوفوستي