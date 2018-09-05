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بتوجيه من الجيش الإسرائيلي.. صحيفة تحذف تقريرا حول اعتراف إسرائيل بتسليح إسلاميين في سوريا

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بتوجيه من الجيش الإسرائيلي.. صحيفة تحذف تقريرا حول اعتراف إسرائيل بتسليح إسلاميين في سوريا
Jerusalem Post
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شطبت صحيفة "Jerusalem Post" تقريرا نشرته أمس الثلاثاء على موقعها الإلكتروني نقلا عن عسكريين أن جيشهم الإسرائيلي قدم الأسلحة والأموال لمقاتلين إسلاميين في منطقة الجولان.

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وأوضحت مصادر خاصة لـ"RT" اليوم الأربعاء أن هيئة تحرير الصحيفة الإسرائيلية حذفت التقرير تلبية لتوجيه من الجيش "لدواع أمنية".

ونشرت صحيفة "Jerusalem Post" الثلاثاء مقالا تحت عنوان "جيش الدفاع الإسرائيلي يؤكد: إسرائيل زودت المتمردين السوريين بأسلحة خفيفة"، أشارت فيه إلى أن العسكريين الإسرائيليين اعترفوا لأول مرة بتقديمهم الأموال والأسلحة والذخائر للمقاتلين الذين ينشطون بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

وحذف هذا المقال بعد فترة وجيزة من نشره، إلا أن نسخة منه متاحة للقراءة في ذاكرة البحث لـ"غوغل".

وقالت قوات الدفاع الإسرائيلية في حديث لـ"RT" إنها لن تعلق على هذه الحادثة.

المصدر: RT

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