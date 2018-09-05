بريطانيا تدعو لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول قضية سكريبال

دعت بريطانيا، اليوم الأربعاء، لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي من أجل بحث "المعلومات الجديدة" المتعلقة بقضية تسميم العميل البريطاني السابق سيرغي سكريبال.

وقالت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة كارين بيرس: "طلبنا عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لكي نطلع أعضاء المجلس على المعلومات الجديدة". كما تنوي بريطانيا إطلاع أعضاء المجلس على الخطوات التي تخطط للقيام بها فيما يتعلق بالتحقيق في القضية.

وتتوقع بريطانيا عقد الجلسة صباح الخميس 6 سبتمبر.

يتبع..