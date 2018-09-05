 
مباشر

بريطانيا تدعو لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول قضية سكريبال

أخبار العالم

بريطانيا تدعو لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول قضية سكريبال
Reuters Brendan McDermid
المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة كارين بيرس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kqw5

دعت بريطانيا، اليوم الأربعاء، لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي من أجل بحث "المعلومات الجديدة" المتعلقة بقضية تسميم العميل البريطاني السابق سيرغي سكريبال.

وقالت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة كارين بيرس: "طلبنا عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لكي نطلع أعضاء المجلس على المعلومات الجديدة". كما تنوي بريطانيا إطلاع أعضاء المجلس على الخطوات التي تخطط للقيام بها فيما يتعلق بالتحقيق في القضية.

وتتوقع بريطانيا عقد الجلسة صباح الخميس 6 سبتمبر.

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كلاشينكوفا داخل أضخم معرض لأسلحة المستقبل الروسية