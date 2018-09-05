الجيش الإسرائيلي: مستعدون لأي حرب

بعث رئيس الأركان الإسرائيلي غادي آيزنكوت، برسالة إلى أعضاء الكابينيت ولجنة الخارجية والأمن لدى الكنيست، أكد فيها أن الجيش الإسرائيلي بلغ ذروة قدراته، ومستعد لخوض أي حرب محتملة.

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وتضمنت الرسالة، ردا على تشكيك مسؤول التجنيد في الجيش الإسرائيلي يتسحاك بريك، في مدى استعداد الجيش الإسرائيلي لحرب محتملة.

وكتب آيزنكوت: لن يفتقر الجيش للجاهزية أبدا، لكن هناك ثمة فجوات، وعلينا نحن القادة تنسيق عمليات بناء القوات، والحفاظ على تفوق الجيش الإسرائيلي، واستغلال كل فرصة سانحة من أجل مواكبة الجيش التحديات المستقبلية.

وأعلن مصدر في الجيش الإسرائيلي أمس، أن قدرات الجيش حاليا تفوق قدراته في أي وقت مضى.

وأكد أن اختبار استيعاب مفهوم المعركة، وجودة الاستخبارات، وشمولية التسلح الدقيق، ومدى الإعداد والتدريبات، ووضع الاحتياط والعتاد الجيد، في أفضل حال قياسا بما مضى.

المصدر:"i24news"