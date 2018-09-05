الاحتباس الحراري يهدد قناة السويس (إنفوجرافيك)

تعتزم روسيا مواصلة تنمية الممر الشمالي للملاحة البحرية ليصبح مسارا تعتمده الشركات في تجارتها بين آسيا وأوروبا، والذي تستغرق الرحلة عبره وقتا أقل مقارنة بالمسارات التقليدية.

وتنمية الممر الشمالي تأتي ضمن خطة استراتيجية لروسيا تهدف لتطوير منطقة القطب الشمالي، كونها تحتوي على احتياطات هائلة من المعادن والنفط والغاز.

وينظر إلى الممر الشمالي كمسار بديل عن قناة السويس ممر العالم الجنوبي بين آسيا وأوروبا، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أطلقت "ميرسك"، أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، أولى الرحلات عبر هذا الممر.

ويظهر الإنفوجرافيك تزايد استخدام الممر الشمالي العام الحالي مقارنة بالعام الفائت، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.

RT

وبفضل الممر الشمالي يمكن اختصار الرحلات التجارية بين آسيا وأوروبا إلى نحو أسبوع أو أسبوعين، وعادة يكون هذا الممر متاحا فقط في الصيف، لكن عملية الاحتباس الحراري، التي تسارعت بنهاية القرن العشرين، منحت فرصة الإبحار عبر هذا الممر على مدار السنة.

المصدر: وكالات