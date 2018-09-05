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إيران تستبدل طائراتها الأجنبية بـ"كوثر" شقيقة "صاعقة"

أخبار العالم

إيران تستبدل طائراتها الأجنبية بـ
AFP
طائرات عسكرية إيرانية، أرشيف
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أعلن مساعد قائد الجيش الإيراني للشؤون التنسيقية الأميرال حبيب الله سياري، أن إيران حققت الاكتفاء الذاتي في مختلف مجالات الصناعة الدفاعية، مشيرا إلى إطلاق إنتاج مقاتلة "كوثر" مؤخرا.

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وقال سياري: "لقد شهدنا أخيرا أول تحليق لـ"كوثر" وقبل ذلك شهدنا على تصميم وتصنيع مقاتلة "صاعقة" نموذجا آخر للثقة بالنفس، وهذا يدل أننا توصلنا إلى هذه التكنولوجيا". 

وأضاف أن بلاده حققت قفزة في الصناعة الدفاعية، وأن إيران اليوم تقوم بتغطية حاجاتها في مختلف مجالات الصناعات الدفاعية.

وتابع: تمكنا من تصنيع "كوثر" التي دخلت مرحلة الإنتاج لتحل تدريجيا مكان المقاتلات القديمة، مشيرا إلى أن عمليات تحديث الطائرات، تجرى بصورة مستمر وأنه لا ينبغي الاعتقاد بأن المقاتلات القديمة التي تحلق ستبقى على حالها، بل يجري تحديث معداتها وأجهزتها بشكل مستمر.

المصدر: " فارس"

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