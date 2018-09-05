منع العاهل البلجيكي من دخول الخمّارة لسبب واه

أخفق الملك البلجيكي ألبرت الثاني في دخول إحدى الخمارات في نادي يخوت فاخر جنوبي إيطاليا، حيث منعه حرس النادي من ذلك لإخلاله بمعايير اللباس أو ما يسمى بـ"دريس كود".

وذكرت إذاعة Contact أن العاهل البلجيكي، قدم إلى الخمارة الموجودة في سانتا ماريا دي لوكا على البحر الأبيض المتوسط، وهو يرتدي سروالا قصيرا.

ويقال، إن حرس الخمارة، لم يتعرف على الملك السابق الذي كان برفقته زوجته الملكة الأم باولا، مما اضطره للعودة إلى يخته وارتداء سروال طويل.

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق، اشتكى ألبرت الثاني إلى السلطات، وذكر أن المخصصات المالية التي ينالها من الدولة بمقدار 923 ألف يورو في العام، لا تكفي لتغطية نفقاته وتكاليف مقر إقامته.

وخلال وجوده على العرش في بلجيكا، كان ألبرت الثاني يحصل على 11.5 مليون يورو من الدولة.

ألبرت الثاني (84 عاما)، تولى العرش عام 1993، وتنازل عنه لصالح ابنه الأكبر الأمير فيليب في يوليو 2013.

المصدر: نوفوستي