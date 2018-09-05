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موسكو تجدد تأكيد استعدادها لاستضافة قمة فلسطينية إسرائيلية

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موسكو تجدد تأكيد استعدادها لاستضافة قمة فلسطينية إسرائيلية
Sputnik Maksim Blinov
الخارجية الروسية- أرشيف
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جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد على استعداد روسيا لاستضافة قمة فلسطينية إسرائيلية في موسكو، في إطار استئناف مفاوضات السلام المتعطلة.

وكتب لافروف في رسالة وجهها للمشاركين في "المنتدى الدولي لوسائل الإعلام المعني بحل قضايا السلام في الشرق الأوسط"، أن روسيا ستواصل "التشجيع على استئناف الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على أساس ثنائي وبالتعاون مع بقية الأطراف الدولية في إطار رباعية الوساطة الدولية للتسوية في الشرق الأوسط".

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وأضاف: مبادرتنا لتنظيم لقاء بين زعيمي إسرائيل وفلسطين لا تزال ماثلة، ولا بد من مفاوضات تفضي إلى حلول ترضي الطرفين بما يضمن وجود دولتي إسرائيل وفلسطين".

واقترحت القيادة الروسية عام 2016، تنظيم أول مؤتمر قمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في موسكو بعد سنوات من الانقطاع.

المصدر: إنترفاكس

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