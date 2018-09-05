وزير الداخلية الإيراني في بغداد

وصل وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني، اليوم إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره العراقي قاسم الأعرجي لبحث العلاقات الأمنية بين البلدين.

وقال مصدر في وزارة الداخلية العراقية لـRT إن وزير الداخلية العراقي كان في استقبال رحماني، مبينا أن "الجانبين سيبحثان العلاقات الأمنية بين البلدين والتعاون في المجال الاستخباراتي".

وأضاف أن "من بين الملفات التي ستبحث أيضا، تأمين الحدود بين العراق وإيران ومنع عمليات التهريب، بالإضافة إلى بحث ملف الزوار الإيرانيين الذين يدخلون إلى العراق بأعداد كبيرة سنويا".

المصدر: RT